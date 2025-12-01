Drammatico incidente nella notte: muore un 29enne, grave una giovane. L’auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è distrutta impattando con le protezioni.

Drammatico incidente nella notte: muore un 29enne, grave una giovane

Tragedia l’altra notte a Quattordio, in provincia di Alessandria. Erano circa le due quando un’auto con a bordo un uomo e una donna è uscita improvvisamente di strada lungo la direttrice che conduce verso Asti. L’impatto è stato devastante: il conducente, Stefano Cassinelli, 29 anni, ha perso la vita sul colpo.

Il giovane, originario di Rocchetta Tanaro, era molto conosciuto nella zona: gestiva un’attività di riparazione e vendita di motociclette nella zona industriale di Quarto d’Asti. Per lui i soccorritori non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso.

La ragazza estratta dalle lamiere

La ragazza che viaggiava al suo fianco, 26 anni, è rimasta gravemente ferita. I vigili del fuoco l’hanno estratta dalle lamiere in condizioni critiche, dopo un complesso intervento di messa in sicurezza del mezzo. Gli operatori del 118 l’hanno rianimata sul posto e, vista la gravità del quadro clinico, è stata trasferita d’urgenza in codice rosso con l’elisoccorso notturno al Cto di Torino, dove è attualmente ricoverata con un politrauma.

Un incidente autonomo

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe sbandato autonomamente per cause ancora da accertare, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. La violenza dell’urto ha completamente deformato la parte anteriore dell’auto, intrappolando entrambi gli occupanti.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso avanzato provenienti da Alessandria e Asti, i carabinieri, i vigili del fuoco e l’elisoccorso di Azienda Zero. Toccherà ai militari ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Lo riportano i colleghi di Prima Alessandria.

