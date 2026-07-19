Drammatico schianto tra due moto nel Vercellese: un centauro lotta tra la vita e la morte

Due motociclisti sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto ieri, sabato 18 luglio, intorno alle 13.30 sulla Sp11, in prossimità della tangenziale di Cigliano. Lo scontro ha coinvolto due uomini di 45 e 47 anni. Uno dei due è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino in condizioni gravissime e in pericolo di vita, mentre l’altro è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Vercelli.

L’impatto sulla provinciale

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo la Sp11, in un tratto particolarmente trafficato nei pressi dello svincolo della tangenziale di Cigliano. Per cause ancora in fase di accertamento, le due motociclette si sono scontrate violentemente, facendo sbalzare a terra entrambi i conducenti.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, allertati da chi ha assistito allo schianto. La gravità della situazione è apparsa evidente fin dai primi istanti, tanto da richiedere un imponente dispiegamento di soccorsi.

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I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Le condizioni di uno dei motociclisti sono risultate fin da subito estremamente critiche. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in pericolo di vita.

L’altro uomo, anch’egli ferito in modo serio, è stato invece affidato all’equipaggio di un’ambulanza e trasferito in codice rosso all’ospedale di Vercelli. Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario durante tutte le fasi delle operazioni di soccorso.

Accertamenti sulla dinamica

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e stabilire le cause che hanno portato all’impatto tra le due motociclette. Saranno i rilievi effettuati sul posto e le eventuali testimonianze a chiarire quanto accaduto.

L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti alla circolazione lungo la Sp11, con disagi per gli automobilisti in transito durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Le condizioni del motociclista trasportato al Cto restano particolarmente preoccupanti.

Foto d’archivio

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