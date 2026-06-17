Droga a chili pronta per lo spaccio: maxi sequestro dopo un blitz nella notte

Droga e armi al centro di un’operazione scattata la scorsa settimana nel Canavese: i carabinieri della compagnia di Ivrea sono intervenuti in diversi comuni del territorio, dando esecuzione a una serie di perquisizioni coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea.

L’attività è iniziata intorno alle 5 e ha coinvolto oltre 70 militari, con il supporto di reparti specializzati, unità cinofile e polizia locale di Strambino. Il bilancio è di due persone arrestate in flagranza e sette denunciate.

Le indagini partite dagli spari

L’inchiesta è nata dopo alcuni episodi avvenuti tra dicembre 2025 e gennaio 2026, quando colpi di arma da fuoco erano stati esplosi con finalità intimidatorie nelle aree di San Giusto Canavese e Caluso.

Gli accertamenti hanno portato gli investigatori a concentrare l’attenzione su più persone residenti tra San Giusto Canavese, Cuceglio, San Giorgio Canavese e Caluso. Le ipotesi contestate riguardano spaccio, armi, minacce e danneggiamento aggravato.

LEGGI ANCHE: Spaccio di coca sulle rive del lago d’Orta: due persone arrestate

Hashish e cocaina sequestrati

A Cuceglio i carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un uomo di origine marocchina, nato nel 1993. All’interno sono stati trovati 20 panetti di hashish, per un totale di 2 chili, e due confezioni di cocaina dal peso complessivo di 600 grammi.

A San Giusto Canavese, nella casa di un uomo italiano nato nel 1983, è stato invece scoperto il quantitativo più consistente: 16 chili di hashish, già divisi in 160 panetti. Entrambi sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Trovata anche un’arma clandestina

Nel corso dei controlli a San Giusto Canavese, i militari hanno sequestrato anche una pistola monocanna ad avancarica priva di matricola e una cartuccia calibro 38 special nell’abitazione di un italiano nato nel 1996. L’operazione rappresenta un intervento significativo sul fronte del contrasto allo spaccio e alla circolazione illegale di armi nel Canavese. Lo riporta Prima il Canavese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook