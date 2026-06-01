Due chili di hashish in auto: fermati sulla A4 durante la notte

Due giovani residenti a Torino sono stati arrestati l’altra notte lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza di Borgo d’Ale, dopo un controllo della polizia stradale di Novara Est. Nell’auto su cui viaggiavano gli agenti hanno trovato circa due chili di hashish nascosti nel bagagliaio. I due, di 21 e 23 anni, stavano procedendo verso Milano quando sono stati fermati dalla pattuglia impegnata nei controlli notturni.

Il controllo in autostrada: conducente senza patente

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata dall’andatura anomala della vettura, che procedeva al centro della carreggiata nonostante il traffico quasi assente. Da qui la decisione di fermare l’auto per verificare la situazione e controllare i documenti dei due occupanti.

Nel corso degli accertamenti è emerso che il conducente non aveva ancora conseguito la patente e si trovava alla guida soltanto con il foglio rosa. Un dettaglio che ha spinto gli agenti ad approfondire ulteriormente il controllo del mezzo.

La scoperta della droga

Durante le verifiche gli operatori hanno percepito un forte odore di hashish provenire dall’abitacolo. A quel punto è scattata la perquisizione completa del veicolo, con particolare attenzione al bagagliaio della macchina fermata lungo la A4.

All’interno dell’auto gli agenti hanno recuperato circa due chili di sostanza stupefacente. La droga era suddivisa e pronta per il trasporto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il carico era diretto verso il Milanese.

Arresto e trasferimento in carcere

Per i due giovani sono immediatamente scattate le manette. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati accompagnati nel carcere di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria che coordina le indagini sul traffico di droga.

Foto redazione

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