Due vittime in montagna: giornata nera sulle Alpi vallesane

Si è trasformata in una giornata di lutto sulle montagne del Canton Vallese quella di venerdì 30 gennaio, segnata da due distinti incidenti mortali che hanno coinvolto altrettanti sciatori in contesti diversi ma accomunati da un esito tragico.

Il primo dramma si è consumato nel pomeriggio sulle alture sopra Evolène, nella zona della Roussette. A circa 2.850 metri di altitudine, lungo un pendio esposto a nord-nordest, una valanga si è improvvisamente staccata mentre cinque scialpinisti stavano affrontando la discesa.

L’azione dei soccorritori

La massa di neve ha investito uno dei componenti del gruppo, seppellendolo completamente. I compagni sono riusciti a localizzarlo in tempi rapidi e a estrarlo dalla neve, dando subito avvio alle manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi e della Polizia cantonale, con l’impiego di due elicotteri di Air-Glaciers. Nonostante il tempestivo intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: lo scialpinista, cittadino svedese di 47 anni, è morto sul luogo dell’incidente.

Malore fatale fuori pista a Zermatt

Il secondo episodio mortale si era verificato già in mattinata, nel rinomato comprensorio sciistico di Zermatt. Poco dopo le 10, alcune persone presenti nella zona di Rotenboden hanno segnalato uno sciatore incosciente al di fuori delle piste battute.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari dell’Ocvs 144, giunti rapidamente sul posto con un elicottero di Air Zermatt. Anche in questo caso, però, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La vittima è un uomo di 71 anni, cittadino svizzero, deceduto sul posto.

Per entrambi gli incidenti il pubblico ministero ha avviato indagini ufficiali con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e chiarire eventuali responsabilità.

