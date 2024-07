E’ una turista di 41 anni la donna precipitata dalla teleferica. La tragedia sotto gli occhi del marito e dei due figli piccoli. Avviate le indagini.

Si chiamava Margherita Lega la donna di 41 anni che nella giornata di ieri ha perso la vita in Ossola, a seguito di un assurdo incidente con una teleferica. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi del marito e dei due figli della coppia (5 e 7 anni), tutti residenti a Fiavè, centro del Trentino.

Per la famiglia era il primo giorno di vacanza, e si apprestavano a raggiungere l’alpe Drocala, nel territorio di Calasca Castiglione, per un soggiorno immersi nella natura. Dalla frazione Oglino parte una teleferica usata per portare materiali all’alpe: la famiglia, in accordo con i gestori dell’alpeggio, avrebbe dovuto caricare zaini e bagagli sul cestello e poi salire a piedi.

Il momento del dramma

Mentre la donna armeggiava ancora per agganciare i bagagli al carrello della teleferica, questo si è improvvisamente messo in moto. Purtroppo, per colmo della sfortuna, il carrello ha trascinato con sé la donna: forse si erano impigliati i vestiti, forse è colpa di qualche zaino. Sta di fatto che in un attimo la donna si è ritrovata a penzolare nel vuoto, aggrappata al carrello che iniziava a salire lungo il filo portante.

Margherita ha resistito qualche secondo aggrappata con le mani al cestello, poi non ce l’ha più fatta. Ed è precipitata nel vallone per un centinaio di metri almeno. Il tutto davanti al marito e ai due bambini.

Avviate subito le indagini

E’ stato lo stesso marito, sotto choc, a contattare i soccorsi. E non è stato facile per gli operatori raggiungere e recuperare il corpo della donna. Alla fine è stato portato a valle da un elicottero dei vigili del fuoco.

Intando sono cominciate subito le indagini. L’impianto è stato messo sotto sequestro, e sono stati interrogati i due principali testimoni: il marito e l’uomo che dall’alpe manovrava la teleferica.

