Si impigliano i vestiti nella teleferica che riparte improvvisamente: terribile morte per una donna. La vittima si è tenuta aggrappata al carrello finché ha potuto, poi è precipitata.

Si impigliano i vestiti nella teleferica che riparte improvvisamente: terribile morte per una donna

Un incidente assurdo ha provocato la morte di una donna di appena 41 anni, una turista, che è precipitata da un’altezza di un centinaio di metri. E’ accaduto nel territorio di Calasca Castiglione, nell’Ossola.

La donna era con i familiari ad armeggiare vicino alla teleferica che dalla frazione Oglino sale verso l’alpe Drocala. Si tratta di uno dei tanti impianti utilizzati per portare materiale in quota. Secondo quanto è stato ricostruito, improvvisamente l’impianto è stato azionato dall’alpe, ed è partito.

Sfortunatamente, in quell’istante la donna si era impigliata i vestiti nel cestello, ed è stata trascinata via sotto gli occhi dei suoi familiari. Per una ventina, una trentina di secondi è riuscita a tenersi aggrappata al cestello che stava salendo, ma poi ha ceduto. Ha fatto un volo di un centinaio di metri e per lei non c’è stato più nulla da fare.

L’intervento del Soccorso alpino

L’allarme è stato inoltrato dai vigili del fuoco intorno alle 11. Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di elisoccorso che ha sbarcato al verricello dapprima il tecnico del Soccorso Alpino e il medico dell’equipe, in seguito due squadre a terra composte da tecnico e sanitario, sempre del Soccorso alpino.

Nel frattempo una decina di tecnici era giunta in loco via terra. È stato necessario addentrarsi all’interno del profondo vallone attraversato dalla teleferica, utilizzando manovre di corda per superare alcuni salti di roccia, prima di individuare il corpo della donna.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nel frattempo è giunto sul posto il personale del Soccorso alpino della guardia di finanza che si è occupato delle operazioni di polizia giudiziaria. Infine la salma è stata recuperata dall’elicottero dei vigili del fuoco.

Aperta un’inchiesta

Ovviamente l’impianto è subito stato posto sotto sequestro ed è stata aperta un’inchiesta per individuare eventuali responsabilità della tragedia.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook