Studente di 20 anni perde la vita a seguito di un incidente

È morto domenica 8 novembre all’ospedale Cto di Torino Edoardo Caparelli, 20 anni, residente a Santena, centro del Torinese, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale la sera precedente a Buriasco. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19 sulla provinciale 138, in regione Appendini. Il giovane non è sopravvissuto alle gravissime lesioni riportate nella collisione, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Secondo le prime ricostruzioni, due automobili si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo complessivamente cinque persone. Edoardo è stato trasportato inizialmente all’ospedale di Pinerolo e successivamente trasferito al Cto. Le sue condizioni erano apparse subito estremamente critiche. Gli altri quattro feriti non risulterebbero in pericolo di vita, mentre la dinamica dell’incidente resta al vaglio dei carabinieri.

Studente universitario e portiere del San Luigi Santena

La notizia della morte di Edoardo ha profondamente colpito Santena, dove il ragazzo era conosciuto per il suo carattere e la partecipazione alla vita della comunità. Frequentava il corso di Economia e Statistica all’Università di Torino e coltivava una grande passione per lo sport. Il calcio occupava un posto importante nella sua vita: giocava infatti come portiere nel San Luigi Santena.

Proprio l’ambiente sportivo è uno dei tanti mondi che oggi piangono la sua scomparsa. Edoardo era un giovane impegnato su più fronti, tra studio, allenamenti e attività di volontariato. Un ragazzo profondamente legato alla propria città, come emerge anche dalle parole dell’amministrazione comunale, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra.

La famiglia aveva già perso Francesca, morta a 15 anni

La tragedia colpisce una famiglia che aveva già affrontato un dolore immenso. Nel 2018 era morta Francesca Caparelli, sorella di Edoardo, stroncata a soli 15 anni da una malattia oncologica. Una perdita che aveva segnato profondamente i familiari, ma dalla quale era nato anche il desiderio di costruire qualcosa di importante per gli altri, mantenendo vivo il ricordo della ragazza.

Alla memoria di Francesca è dedicata Ci.Fra – Associazione Francesca Caparelli Odv, impegnata nella prevenzione oncologica, nella sensibilizzazione alla donazione e nelle iniziative solidali. Tra le sue attività figura anche il Festival della Donazione. Edoardo partecipava attivamente alla vita dell’associazione, contribuendo a portare avanti un progetto che negli anni è diventato un punto di riferimento per la comunità santenese.

Il Comune annuncia il lutto cittadino per i funerali

Di fronte alla scomparsa del giovane, il sindaco Roberto Ghio, la giunta e i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione hanno espresso vicinanza alla famiglia Caparelli. L’amministrazione ha inoltre annunciato il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto, come segno di partecipazione al dolore che ha coinvolto l’intera città. La data e le modalità dei funerali saranno comunicate successivamente.

«Santena perde un ragazzo giovane, conosciuto e benvoluto», ha dichiarato il sindaco Roberto Ghio, ricordando il forte legame di Edoardo con la comunità e con il mondo sportivo. Un cordoglio che si estende anche al ricordo della sorella Francesca e all’impegno della famiglia nel volontariato. Un’intera comunità si stringe attorno ai suoi cari, chiamati ad affrontare un’altra perdita dolorosissima.

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