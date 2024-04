Elicottero caduto sul Petit Combin, tre morti e tre feriti. Un velivolo che faceva servizio di eliski è precipitato lungo la parete nord della montagna.

Elicottero caduto sul Petit Combin, tre morti e tre feriti

E’ di tre morti e tre feriti il tragico bilancio di un incidente aereo verificatosi nella mattinata di ieri, martedì 2 aprile, sul Petit Combin, montagna del gruppo del Grand Combin nel canton Vallese svizzero.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, verso le 9.25 un elicottero B3 in servizio per l’eliski stava raggiungendo la vetta della montagna (3.668 metri) per depositare una guida e quattro sciatori. Quando per ragioni da determinare è improvvisamente precipitato lungo la parete nord.

LEGGI ANCHE: Bisogna riportare a valle l’elicottero precipitato alla Margherita

Partono i soccorsi

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, un’imponente macchina dei soccorsi (con sette elicotteri di Air Glaciers, Air Zermatt e Rega) si è messa in moto. Oltre al gruppo impegnato nella discesa con gli sci, a bordo del mezzo c’era il pilota.

Due feriti sono stati presi in carico poco dopo l’arrivo delle squadre sul posto e trasportati all’ospedale di Sion, mentre un terzo è stato successivamente individuato e soccorso. Altre tre persone che erano sull’aeromobile sono invece state ritrovate senza vita e non sono state divulgatre al momento le loro generalità.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook