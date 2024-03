Bisogna riportare a valle l’elicottero precipitato alla Margherita. Due ipotesi in pista: intero o a pezz1. Intanto è partita l’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente.

Si trova ancora sul massiccio del Monte Rosa nei pressi della Capanna Margherita l’elicottero del 118 di Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte precipitato sabato. Sul caso è stata aperta anche una inchiesta per stabiloire la dinamica e la cause dell’incidente, dal quale per fortuna l’equipaggio è uscito indenne.

L’elicottero si era alzato in volo dalla base di Borgosesia per raggiungere sul Monte Rosa un escursionista che era finito in un crepaccio. L’equipaggio dopo l’incidente aveva proceduto anche al recupero della persona che non era ferita e aveva proseguito la discesa senza problemi.

Due ipotesi per il recupero

Intanto si sta studiando una soluzione per rimuovere il relitto dell’elicottero. Due le ipotesi in ballo: o far intervenire un altro elicottero che possa sollevare il peso per intero del mezzo e portarlo a valle, oppure smontare pezzo a pezzo l’elicottero. Sarà Azienda sanitaria Zero a prendere una decisione.

L’inchiesta avviata dall’Agenzia per la sicurezza in volo

Intanto è stata aperta una inchiesta da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Proprio martedì un investigatore ha effettuato un primo sopralluogo nell’area dello schianto.

Da ricordare che a luglio dell’anno scorso un altro elicottero, questa volta della compagnia aerea elvetica Air Zermatt, era caduto sul massiccio del Monte Rosa, in territorio svizzero, vicino al confine con l’Italia. In quel caso il mezzo era stato poi recuperato e portato a valle.