Entra in ospedale per un’influenza, muore dopo quattro giorni

Era ricorsa al pronto soccorso per quello che sembrava un forte attacco di influenza. Ma è morta dopo quattro giorni di ospedale, nonostante gli sforzi del personale sanitario. Giorni di lutto nel Cuneese, dove amici e parenti hanno dovuto dire addio ad Alice Rolando, morta a soli 34 anni per ragioni ancora sconosciute. Sul suo corpo è stata ordinata l’autopsia, e se ne attende l’esito.

Intanto il magistrato ha dato il via libera per il funerale, che è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, sabato 18 luglio, nella chiesa parrocchiale di San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo in cui abitava la giovane donna.

Lavorava alla reception di una clinica

Alice Rolando aveva lavorato come agente pubblicitario per i settimanali locali CuneoSette e La Guida. Attualmente era alla reception di una clinica, la “Centri medici primo” di Cuneo.

Il presunto stato influenzale si era manifestato all’Epifiania, e martedì 7 gennaio c’era stato l’ingresso in ospedale. Nonostante le terapie, la situazione è andata via via aggravandosi, fino al drammatico epilogo avvenutop sabato scorso.

La giovane donna ha lasciato la mamma Liliana, il papà Piero, il fidanzato Marco, le sorelle Cristina e Sara.

