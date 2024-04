Esce di strada e finisce contro un muretto: muore avvocato di 39 anni. La donna ha cessato di vivere durante il trasporto in opedale.

Esce di strada e finisce contro un muretto: muore avvocato di 39 anni

Viene celebrato domani, martedì 2 aprile, il funerale di Angela Figone, avvocato di 39 anni che l’altra sera ha perso la vita in un incidente d’auto. E’ accaduto lungo la strada statale Mondovì-Cuneo, in località Pogliola.

La donna è uscita di strada alla guida della sua auto all’altezza di una rotonda, schiantandosi contro un muretto. Non sono state coinvolte altre vetture, e sono in corso indagini per capire come mai la donna abbia perso il controllo della propria vettura.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì e l’emergenza sanitaria. Ma la donna era in condizioni disperate, ed è morta durante il trasporto verso l’ospedale.

Angela Figone era una professionista stimata, ben conosciuta nella sua zona anche per il suo impegno in numerose attività di volontariato con la Consulta comunale femminile, con l’associazione “Mondovì in Grande” e con il gruppo di imprenditori Capitolo Bni “Belvedere” di Mondovì.

Domani il funerale

La veglia funebre si tiene nella serata di oggi, lunedì 1 aprile, nella parrocchia di San Michele. Il funerale domani. La donna lascia la mamma Maria Pia Bonardi, il padre Angelo Figone, il fratello Giorgio con la compagna Olga e il marito della madre Gianfranco.

