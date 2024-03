Una Ferrari si schianta e prende fuoco sull’autostrada: morte due persone. LE FOTO

Una Ferrari si schianta e prende fuoco sull’autostrada: morte due persone. Il drammatico incidente è avvenuto sul raccordo tra Santhià e Ivrea.

Tragedia sull’autostrada intorno alle 12 di oggi, domanica 31 marzo. Una Ferrari è finita contro il guard-rail sul raccordo tra l’A4 e l’A5 della Torino-Milano in direzione Santhià e nel territorio di Alice Castello. Dopo l’impatto la vettura ha preso fuoco. Le due persone che erano all’interno sono decedute.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, la dinamica dell’episodio è anora da chiarire, ma sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli. Il mezzo si è schiantato conro le barriere che dividono la carreggiata andando a fuoco. Non è ancora chiaro come mai il conducente abbia perso il controllo della vettura. Le persone ch erano al’interno non riuscite a salvarsi.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Ma per le due persone che erano nell’abitacolo non c’era più nulla da fare: si tratterebbe di persone di nazionalità svizzera. Come accennato, la dinamica è al vaglio da parte della Polstrada. Il sinistro è avvnuto nel territorio di Alice Castello.

