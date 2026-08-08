Esce per un’escursione e non torna: trovato morto all’alba vicino al sentiero

Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche di Gianluca Giannino, 47 anni, residente in Valle d’Aosta. L’uomo era uscito nei giorni scorsi per un’escursione sui sentieri nei pressi di casa e non aveva più fatto rientro. Il suo corpo è stato individuato all’alba del giorno successivo in una zona impervia della riserva naturale del Lago di Villa, ai piedi del Mont de Saint-Gilles, al confine tra Challand-Saint-Victor e Verrès.

Secondo le prime ricostruzioni, l’escursionista, esperto conoscitore della montagna, è precipitato dal sentiero. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri.

La notte di ricerche e il recupero

L’allarme era stato lanciato dai familiari in serata, dopo il mancato rientro dell’uomo. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e il Soccorso alpino valdostano, che aveva già effettuato un primo sorvolo notturno senza esito.

All’alba un nuovo intervento con l’elicottero ha consentito di individuare il corpo sotto il tracciato del sentiero, in un punto particolarmente difficile da raggiungere. La salma è stata recuperata e trasportata a valle per le successive procedure di legge. Lo riporta Aosta Sera.

Foto d’archivio

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