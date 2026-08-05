Incendio in Valsessera, il fuoco avanza e aggredisce anche il Cornabecco. VIDEO

Il fronte dell’incendio continua ad allargarsi in Valsessera, dove oggi, mercoledì 5 agosto, le fiamme hanno raggiunto anche il monte Gemevola (pià conosciuto come Cornabecco), oltre a devastare sempre più il monte Pissavacca. Sul posto sono impegnati due Canadair e un elicottero Erikson, mentre vigili del fuoco e volontari delle squadre Aib proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento da terra.

Il rogo si espande e coinvolge nuovi versanti

L’emergenza si è aggravata nel corso della mattinata. Se fino a ieri il fronte principale interessava soprattutto il monte Pissavacca, nelle ultime ore le fiamme hanno continuato la loro avanzata fino a coinvolgere anche il monte Gemevola, meglio conosciuto come Cornabecco. Un’evoluzione che conferma quanto l’incendio sia ancora lontano dall’essere contenuto.

Ai due Canadair che hanno lavorato tutta la mattina, effettuando continui rifornimenti d’acqua dal lago d’Orta, si è infatti aggiunto (o sostituito) un elicottero Erikson, in grado di trasportare grandi quantità d’acqua prelevandole direttamente dal fiume Sesia, tra Serravalle e Grignasco, per scaricarle sulle aree più difficili da raggiungere. Qui sotto, il video di un lettore realizzato nella mattinata.

Il video del fulmine chiarisce l’origine del rogo

Nelle scorse ore ha fatto il giro dei social il filmato realizzato da Stefano Bazzini e diffuso dal Centro meteo Piemonte, che mostra il momento esatto in cui un fulmine colpisce il versante del monte Pissavacca, nella zona della Punta delle Camosce. Le immagini rappresentano un elemento importante per chiarire l’origine dell’incendio sviluppatosi su quel settore della montagna.

Resta invece aperta la battaglia contro un incendio che continua a propagarsi. Già nella notte il fuoco aveva superato la cresta montuosa, rendendosi chiaramente visibile anche dal versante della Valsessera. Durante tutta la giornata le colonne di fumo e le fiamme sono rimaste ben osservabili anche dalla vallata dello Strona, da Borgosesia e da gran parte della bassa Valsesia.

Una lotta ancora lunga contro un incendio ramificato

Le numerose fotografie e i video condivisi dai residenti raccontano la vastità del rogo, con diversi fronti attivi distribuiti lungo la montagna. Il lavoro delle squadre resta particolarmente complesso. Oltre allo spegnimento delle fiamme visibili, sarà infatti necessario procedere con una lunga fase di bonifica delle aree percorse dal fuoco. Le braci possono infatti rimanere attive per giorni nel terreno e tra la vegetazione, con il rischio di nuovi focolai alimentati dal vento, come già accaduto nei giorni scorsi in alta Valsesia.

Al momento però il problema delle braci appare del tutto secondario: di fatto, siamo di fronte a uno dei peggiori incendi che abbiano mai interessato la Valsessera.

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