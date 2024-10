Escono di strada e il guard-rail si incastra nell’abitacolo: due giovani in codice rosso. Il conducente ha perso il contro del veicolo ed è andato a schiantarsi sulle barriere.

Escono di strada e il guard-rail si incastra nell’abitacolo: due giovani in codice rosso

Un’auto è uscita di strada e il guard-rail si è incastrato nell’abitacolo: ci sono due giovani gravi all’ospedale. L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di oggi, sabato 26 ottobre, in via Perlasca a Novara. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo di una Mazda X5, andando a sbattere contro le protezioni a lato strada e finendo la sua corsa con l’abitacolo incastrato sotto la struttura metallica.

LEGGI ANCHE: Auto ribaltata nel Vercellese: 29enne ricoverato con codice rosso

L’intervento dei soccorritori

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco dalla centrale di Novara, che ha provveduto a estricare i due feriti collaborando con il personale del soccorso, e alla messa in sicurezza dello scenario.

I due ragazzi coinvolti nell’incidente sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara, e trasferiti in prognosi riservata al reparto rianimazione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook