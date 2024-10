Escursionista 69enne si perde in montagna: salvato solo in piena notte. L’uomo aveva smarrito il sentiero e al buio non era più riuscito a orientarsi.

E’ stato ritrovato l’altra notte dai soccorritori un 69enne che si era disperso nei boschi di Calasca Castiglione, in valle Anzasca.

Attorno alle 19 di sabato 12 ottobre era stato attivato il dispositivo di soccorso, dopo che amici e parenti avevano dato l’allarme per il mancato rientro dell’uomo all’orario concordato. Con ausilio di squadre a terra i vigili del fuoco di Verbania e di Domodossola, i militari del Sagf della guardia di finanza e il Soccorso alpino civile hanno battuto i sentieri che dalla località Molini salgono in Val Segnara fino all’alpe Serra, da dove l’uomo era partito.

L’uomo viene individuato

Come riportano i colleghi di Prima Novara, sono quindi arrivati sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Varese con tecnologie specifiche per la ricerca della posizione del cellulare di persone disperse. Attorno a mezzanotte tra l’Alpe Pianale e l’Alpe Turro è stato individuato e accompagnato a valle in zona sicura. L’uomo, che è un conoscitore di quei luoghi, ha poi spiegato di aver perso il sentiero perché probabilmente ha seguito una traccia di animali selvatici o un vecchio passaggio poco battuto.

I ringraziamenti

Tutta la famiglia e il 69enne che fortunatamente sta bene, passato lo spavento, vogliono ringraziare indistintamente le forze dell’ordine che hanno preso parte alle operazioni di soccorso dimostrando oltre alla preparazione e alla professionalità una spiccata umanità nel supportare i parenti. “Un grazie anche agli abitanti della zona che hanno messo a disposizione spazi privati per i soccorritori” fanno sapere.

