Scomparso da due settimane, il corpo ritrovato in fondo a un vallone

E’ stato ritrovato in Valle d’Aosta il corpo senza vita di un 33enne di Basiglio (Milano) che si era allontanato da casa lo scorso 24 settembre. Francesco Capuzzo giaceva in fondo ad un salto di rocce nel vallone di Saint-Marcel. Più a valle, i soccorritori avevano individuato la Kia Rio nera dell’uomo, parcheggiata all’altezza di un’area pic-nic. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

La salma è stata recuperata dal Soccorso alpino valdostano, in vista degli accertamenti sull’accaduto. Accertamenti che proveranno a stabilire se sia stato vittima di una caduta durante un’escursione, oppure se si sia trattato di un gesto volontario. Le ricerche, in quell’area, andavano avanti da quasi tre giorni.

Il territorio passato al setaccio

Le squadre a terra (anche con unità cinofile) avevano battuto i sentieri, le strade poderali, l’area delle miniere di Les Druges, senza esito. L’effettuazione di sorvoli in elicottero, grazie anche alla tregua della pioggia battente che ha complicato le operazioni, ha consentito l’avvistamento del corpo, nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 9 ottobre.

Dall’auto di Capuzzo, aperta grazie all’aiuto della madre, non erano emersi elementi utili alle ricerche. Nemmeno alcunché faceva pensare che il 33enne conoscesse qualcuno in paese (ma non si esclude che avesse già frequentato la zona in passato, per escursioni). Le tracce dell’allontanamento di Capuzzo da casa conducevano in Valle, perché lì il suo telefono aveva agganciato l’ultima cella della rete.

