Escursionista 88enne precipita in un dirupo: è grave. Il pensionato è caduto per una quarantina di metri, portato in ospedale con l’elicottero.

Escursionista 88enne precipita in un dirupo: è grave

Grave incidente nella tarda mattinata di ieri, martedì 8 luglio, in Valle Antigorio, nel territorio montano sopra Premia. Un uomo di 88 anni, residente in provincia di Varese, è precipitato in un dirupo per circa 40 metri mentre percorreva un sentiero escursionistico.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava da solo lungo il tracciato quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio, scivolando lungo il pendio scosceso e finendo rovinosamente in fondo alla scarpata. L’impatto è stato molto violento: l’uomo ha riportato diversi traumi, giudicati gravi dai soccorritori.

LEGGI ANCHE: Tragedia in alta quota: escursionista 66enne muore sotto gli occhi della figlia

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato poco dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e l’equipe dell’elisoccorso del 118, che ha provveduto a recuperare l’escursionista e a trasportarlo in ospedale in codice rosso. Le operazioni di soccorso sono state rese complesse dalla zona impervia e dalla necessità di operare in sicurezza.

Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche dell’uomo, che resta ricoverato in gravi condizioni. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook