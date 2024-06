Escursionista non rientra dall’uscita: trovato senza vita. Non è ancora chiaro se l’uomo sia caduto o sia stato vittima di un malore.

Escursionista non rientra dall’uscita: trovato senza vita

L’uomo era partito dal rifugio Granero per una escursione sul Monte Selleries, nel Torinese, e non era più rientrato. Sono stati i gestori dello stesso rifugio a dare l’allarme l’altra sera. Si trattava di un escursionista francese che aveva detto di voler raggiungere nel corso della giornata il rifugio Mont Viso, dove era atteso.

Sono quindi entrati in azionei operatori del Soccorso alpino della guardia di finanza, del Soccorso alpino e speleologico piemontese e la Géndarmerie francese.

LEGGI ANCHE: Escursionista colto da malore sui sentieri: morto a 64 anni

Il difficile recupero del corpo

A individuare il corpo dell’uomo, purtroppo ormai senza vita, è stata la Géndarmerie. Ma per parecchie ore non si sono potute avviare le operazioni di recupero a causa delle condizioni meteo proibitive. Solo nella giornata di ieri, martedì 25 giugno, il corpo dell’escursionista ha potuto essere raggiunto e riportato a valle con un elicottero.

Al momento non è ancora chiaro se l’uomo sia morto per una caduta oppure si sia sentito male e sia scivolato per questo motivo sulle rocce. Probabilmente sarà fatta l’autopsia.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook