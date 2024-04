Escursionista colto da malore sui sentieri: morto a 64 anni. Nulla da fare per la vittima, nonostante l’intervento dell’elicottero del 118.

Dramma sulle montagne piemontesi, con un escursionista che è stato stroncato da un improvviso malore. E’ accaduto l’altro giorno nei pressi della cima del Mondolè, sopra Frabosa Sottana nel Cuneese.

La vittima è un 64enne residente in Liguria che era andato in montagna per una camminata, sfruttando il bel tempo dei giorni scorsi.

Malore lungo il sentiero

Improvvisamente l’uomo si è sentito mancare mentre e si è accasciato sul sentiero. L’allarme è stato lanciato immediatamete da altri escursionisti che erano in zona.

È arrivato sul posto l’elicottero del 118 con il Soccorso alpino per provedere a un trasferimento di emergenza in ospedale. Purtroppo è stato vano ogni tentativo di rianimazione.

