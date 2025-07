Escursionista precipita e muore nella zona del Colle della Lace. Tragedia al confine tra Biellese e Valle d’Aosta, l’allarme lanciato dai compagni di escursione.

Escursionista precipita e muore nella zona del Colle della Lace

E’ stato recuperato dal Socorso alpino Valdostano, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 25 luglio, il corpo senza vita di una escursionista di nazionalità tedesca. La donna è precipitato nella zona del Colle della Lace, nella valle del Lys. Si tratta di una zona della Valle d’Aosta a ridosso del Biellese, a quota 2.200 metri. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

La donna è caduta per circa 100 metri, fuori dal sentiero, da un salto di rocce, probabilmente per essere scivolata. L’allarme è stato dato, attorno alle 15, dai compagni di escursione che erano con lei.

LEGGI ANCHE: Escursionista 88enne precipita in un dirupo: è grave

Soccorso difficili per la nebbia

La nebbia che avvolgeva la zona ha reso difficile intervenire, impedendo l’avvicinamento dell’elicottero. L’aeromobile è riuscito a lasciare a terra l’equipaggio, che una volta sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’escursionista.

Una parziale schiarita successiva ha consentito di concludere il recupero. La salma è stata quindi portata ad Aosta. Le operazioni di riconoscimento impegnano il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook