Tragedia in montagna: escursionista di 34 anni precipita in un dirupo e perde la vita

Una donna di 34 anni, Rita Assunta Montagna, residente a Torino, è morta nella mattinata di domenica 19 luglio dopo essere precipitata in un dirupo durante un’escursione sulle montagne di Bobbio Pellice, nel Torinese. La giovane era partita sabato con l’obiettivo di raggiungere il rifugio Jervis, ma non è mai arrivata a destinazione. Il suo corpo è stato ritrovato nei pressi del Monte Mirabeu al termine di una vasta operazione di ricerca.

L’allarme nella notte

L’allarme è scattato dopo che il fidanzato e gli amici non sono più riusciti a mettersi in contatto con la 34enne. La macchina dei soccorsi si è attivata nella notte con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi per individuare la donna dispersa lungo i sentieri dell’alta Val Pellice.

Le ricerche si sono concentrate nell’area del rifugio Jervis e del Monte Mirabeu, dove la donna era diretta. Poco dopo le 10 di domenica i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita in fondo a un dirupo.

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Il recupero della vittima

Alle operazioni hanno partecipato vigili del fuoco, personale sanitario del 118, soccorso alpino e speleologico piemontese, soccorso alpino della guardia di finanza e carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

Secondo i primi accertamenti, la giovane è scivolata lungo un tratto particolarmente impervio del percorso, precipitando per alcune decine di metri. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo con precisione gli ultimi spostamenti dell’escursionista.

Indagini sulle cause

Il recupero della salma si è concluso in mattinata, mentre proseguono gli accertamenti affidati agli specialisti del soccorso alpino della guardia di finanza. L’obiettivo è chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta fatale durante l’escursione.

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