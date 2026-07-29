Due escursionisti sono stati soccorsi ieri, martedì 28 luglio, a Valdieri, nel Cuneese, dopo essere rimasti bloccati nei pressi del Passo Punto Nodale durante un’escursione in alta quota. L’allarme ha mobilitato il Soccorso alpino e l’elisoccorso regionale, intervenuti per recuperare le persone in difficoltà e riportarle a valle in sicurezza.

Intervento rapido in alta montagna

Le operazioni sono scattate non appena è stata segnalata l’impossibilità dei due escursionisti di proseguire il cammino. La zona, caratterizzata da pendii ripidi e tratti particolarmente impegnativi, ha richiesto l’impiego dell’elicottero per raggiungere rapidamente il punto dell’emergenza.

L’equipaggio ha individuato i due escursionisti e ha consentito ai tecnici di operare in sicurezza, evitando che la situazione potesse aggravarsi. Il recupero si è concluso senza ulteriori criticità grazie al coordinamento tra il personale di volo e i soccorritori specializzati.

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Recupero concluso senza conseguenze

Una volta raggiunti, gli escursionisti sono stati assistiti e trasferiti a bordo dell’elicottero. L’intervento si è svolto in tempi contenuti, riducendo l’esposizione ai rischi tipici dell’ambiente d’alta quota e consentendo il rientro in sicurezza.

Ancora una volta il Soccorso alpino ha dimostrato l’importanza di una macchina organizzativa capace di intervenire rapidamente anche nelle aree più impervie, dove un normale soccorso via terra richiederebbe tempi molto più lunghi.

Prudenza prima di partire

L’episodio richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare la montagna con un’adeguata preparazione, scegliendo itinerari compatibili con la propria esperienza e verificando sempre le condizioni meteo prima della partenza.

Un equipaggiamento idoneo, una corretta pianificazione dell’escursione e la capacità di rinunciare quando le condizioni lo impongono restano gli strumenti più efficaci per prevenire situazioni di pericolo e limitare la necessità di interventi di emergenza.

Foto d’archivio

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