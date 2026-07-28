Ubriaco al volante finisce fuori strada in Valsesia: patente ritirata e denuncia

Ha fatto un incidente stradale autonomo mentre era al volante in stato di ebbrezza. Per questo un automobilista è stato denunciato dai carabinieri all’autorità giudiziaria dopo i controlli eseguiti in seguito al sinistro avvenuto nel fine settimana in Valsesia. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico ampiamente superiore ai limiti consentiti e ha subito il ritiro immediato della patente.

Alcol oltre i limiti dopo l’incidente

L’episodio è emerso durante i servizi di controllo del territorio svolti dai carabinieri della provincia di Vercelli, intensificati anche in occasione dell’aumento del traffico estivo. L’intervento è scattato dopo un incidente senza il coinvolgimento di altri veicoli, avvenuto nell’area valsesiana.

Gli accertamenti hanno confermato che il conducente guidava in stato di ebbrezza. Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, nei suoi confronti è stato disposto il ritiro immediato della patente, come previsto dalla normativa per i casi di guida con un elevato tasso alcolemico.

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Gli altri interventi del fine settimana

Nel corso delle stesse attività, i carabinieri sono intervenuti anche nell’area dell’ex ospedale pneumologico di Vercelli, dove hanno sorpreso quattro giovani, tra cui una minorenne, entrati senza autorizzazione all’interno della struttura. Tutti sono stati denunciati per invasione di edifici, mentre la ragazza è stata riaffidata ai familiari.

Sempre durante i controlli, è stata ritirata la patente a un automobilista della bassa vercellese che aveva affrontato una curva invadendo la corsia opposta, rischiando lo scontro con una pattuglia dei carabinieri. Un’altra denuncia ha infine riguardato una persona trovata in stato di alterazione alcolica e in possesso di un taglierino, sequestrato perché portato senza alcun giustificato motivo.

Foto d’archivio

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