Escursionisti salvati grazie all’elicottero dei vigili del fuoco. Recuperati in Ossola prima del calare delle tenebre.

Si erano trovati in difficoltà ancora in quota e stavano calando le prime ombre della sera. Così due escursionisti lombardi nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 giugno, hanno deciso di chiamare i soccorsi perché le cose si stavano mettendo male. I due si erano avventurati sulle pendici del Moncucco, in Ossola.

Vista la situazione e l’urgenza dell’intervento, è stato deciso di far intervenire un elicottero Drago 141 dei vigili del fuoco, proveniente da Malpensa.

L’intervento di salvataggio

I due escursionsti sono stati trovati in evidente difficoltà in una zona boschiva sopra la frazione di Tappia nel comune di Villadossola. Non erano feriti, ma completamente disorientati e impauriti per il fatto che stava calando la sera.

In ogni caso, l’equipaggio del Drago 141 li ha recuperati in quota poco prima che facesse buio, e poi lasciati in un’area sicura dove ad attenderli hanno trovato una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola. Nessuno è rimasto ferito e i due hanno potuto fare ritorno a casa incolumi.

