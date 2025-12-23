Anziani escursionisti sbagliano il sentiero e si perdono sul Montorfano. E’ intervenuto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Anziani escursionisti sbagliano il sentiero e si perdono sul Montorfano

Soccorritori in azione l’altro pomeriggio sul Montorfano, la montagna che si estende tra il Lago Maggiore e il lago di Mergozzo, dove quattro escursionisti anziani si sono smarriti durante un’uscita in quota. Dopo aver perso l’orientamento, il gruppo è stato recuperato in sicurezza grazie a un intervento congiunto dei vigili del fuoco via terra e dall’alto.

I quattro stavano rientrando verso l’abitato di Mergozzo percorrendo il sentiero azzurro sul versante nord del Montorfano, quando per errore hanno deviato su una traccia secondaria ormai in disuso. Nel giro di poco si sono ritrovati all’interno di un canalone particolarmente impervio, dove il terreno scosceso e la vegetazione hanno reso impossibile sia proseguire sia tornare indietro.

L’intervento dei soccorritori

Con l’avvicinarsi del crepuscolo e la consapevolezza di non poter uscire autonomamente dalla zona, gli escursionisti hanno deciso di lanciare l’allarme contattando i soccorsi. La sala operativa ha individuato rapidamente la loro posizione grazie ai telefoni cellulari, permettendo l’attivazione delle operazioni di recupero.

Sul posto sono intervenuti una squadra di terra dei vigili del fuoco di Verbania e l’elicottero “Drago 153” decollato da Malpensa. L’equipaggio ha localizzato il gruppo e ha provveduto al recupero mediante verricello, portando uno alla volta gli escursionisti in una zona sicura poco prima del tramonto. Fortunatamente nessuno dei quattro ha riportato ferite o problemi di salute.

