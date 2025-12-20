Pauroso volo di 40 metri per un’escursionista: è accaduto a Postua. Sono intervenuti il Soccorso alpino e l’elisoccorso della Regione.

Pauroso volo di 40 metri per un’escursionista: è accaduto a Postua

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 20 dicembre, nel territorio comunale di Postua. Qui un escursionista è rimasto coinvolto in un grave incidente lungo un sentiero di montagna. L’uomo è caduto lungo un tratto particolarmente impervio, scivolando per diverse decine di metri in una zona difficilmente accessibile.

La richiesta di aiuto è scattata poco prima delle 13. Sul posto sono state attivate le squadre specializzate del Soccorso alpino e l’elisoccorso regionale, che ha raggiunto rapidamente l’area nonostante la complessità dell’ambiente. I soccorritori hanno operato sia da terra sia dall’alto, con il supporto dell’equipe sanitaria calata con il verricello.

L’intervento dei soccorritori

Una volta raggiunto, l’escursionista precipitato per una quarantina di metri è stato messo in sicurezza e sottoposto alle prime cure direttamente sul luogo dell’incidente. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente delicate a causa della pendenza e della conformazione del terreno, rendendo necessarie manovre tecniche e un trasporto manuale fino a un punto idoneo per l’imbarco.

Concluso il recupero, l’uomo è stato affidato all’elisoccorso e trasferito all’ospedale di Biella. Le sue condizioni, pur serie, sono risultate stabili e tali da richiedere il ricovero in codice giallo per politrauma.

