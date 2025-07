Eurocargo carico di bottiglie esce fuori strada e si ribalta. L’uomo alla guida del mezzo è stato trasportato in ospedale.

Eurocargo carico di bottiglie esce fuori strada e si ribalta

Incidente spettacolare ma fortunatamente non mortale nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 luglio, nel Cuneese. Intorno alle 18, un Eurocargo carico di bottiglie è improvvisamente uscito di strada e si è ribaltato lungo la strada provinciale 458, nel tratto che collega San Sebastiano da Po a Casalborgone. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente: secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe perso aderenza in curva o a seguito di un’improvvisa manovra, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Chivasso, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità per consentire le operazioni di messa in sicurezza. La strada è rimasta temporaneamente bloccata per permettere la rimozione del mezzo pesante e delle numerose bottiglie finite sull’asfalto.

È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato poco distante dal luogo dell’incidente. Tuttavia, le condizioni dell’autista, rimasto ferito ma cosciente, hanno permesso il trasporto in ambulanza all’ospedale di Chivasso, dove è stato preso in carico dal personale sanitario per accertamenti.

Non risultano coinvolti altri veicoli. La circolazione è ripresa regolarmente dopo alcune ore, una volta terminata la rimozione del carico e la bonifica della sede stradale.

