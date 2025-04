Fa il bagno con gli amici ma il fiume se lo porta via: aveva 13 anni. Si cerca ancora il corpo di un ragazzo trascinato dalla corrente.

Fa il bagno con gli amici ma il fiume se lo porta via: aveva 13 anni

Era andato al fiume per un bagno, sfruttando l’ultimo giorno di vacanza pasquale. Ma il fiume era ancora pericoloso, con la corrente forte e tanta acqua portata dal maltempo dei giorni scorsi: e se l’è portato via. Sono ancora in corso nella zona di Verduno, nel Cuneese, le ricerche per un ragazzi di appena 13 anni che nella giornata di ieri è sparito nelle acque del Tanaro.

Come accennato, il ragazzo voleva godersi una giornata di svago in compagnia degli amici. Ma durante un bagno nel fiume, sarebbe scivolato in acqua sfuggendo alla vista dei compagni. Probabilmente ha sottovalutato la forza della corrente, ancora molto intensa.

LEGGI ANCHE: «Attraverso il fiume a nuoto di notte». Ripescato il corpo senza vita di un diciottenne

L’inizio delle ricerche

Scattato l’allarme, le operazioni di ricerca sono cominciate intorno alle 13. I vigili del fuoco sono stati impegnati con soccorritori fluviali e due elicotteri, provenienti dai reparti volo della Lombardia e del Piemonte. Sul posto anche un gommone e le pattuglie dei carabinieri del comando di Bra.

Ma al momento le ricerche non hanno purtroppo dato esito. Il 13enne è originario di Bra, figlio di genitori stranieri.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook