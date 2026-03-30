Falso maresciallo ruba orologi e gioielli per 100mila euro a un’anziana. Un 37enne napoletano è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri veri.

Falso maresciallo ruba orologi e gioielli per 100mila euro a un’anziana

Ancora un tentativo di raggiro ai danni degli anziani, ma questa volta il colpo è fallito grazie alla prontezza dei cittadini e all’intervento dei carabinieri. Qualche giorno fa diverse telefonate sospette hanno fatto scattare l’allarme nel Biellese: i malviventi, fingendosi militari dell’Arma, raccontavano alle vittime che la targa della loro auto fosse stata clonata, chiedendo quindi di verificare gioielli e preziosi custoditi in casa per presunti accertamenti giudiziari.

Il meccanismo, ormai noto, non ha però ingannato le persone contattate, che hanno interrotto la chiamata e avvisato il 112. Immediata la risposta della centrale operativa, che ha coordinato pattuglie in divisa e in borghese, concentrando i controlli nelle aree da cui provenivano le segnalazioni.

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La vittima era ancora in videochiamata coi truffatori

Dopo circa mezz’ora, i militari della stazione di Occhieppo Superiore hanno individuato una Jeep Renegade sospetta mentre si allontanava rapidamente da un condominio della Valle Elvo. Il veicolo è stato fermato poco dopo: alla guida un 37enne campano, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili.

La perquisizione ha permesso di recuperare un ingente bottino: gioielli e monili in oro per un valore superiore ai 100mila euro, oltre a circa 2mila euro in contanti. Scattate subito le ricerche della vittima, rintracciata poco dopo nella propria abitazione: una donna di quasi novant’anni, ancora al telefono con i truffatori, convinta di parlare con un magistrato in videochiamata. Poco prima aveva consegnato tutti i suoi preziosi, raggirata con l’inganno.

Restituito il bottino

Il recupero è stato completo: quasi due chili di oggetti in oro tra orologi di pregio, monete, lingotti e gioielli, restituiti alla proprietaria, ancora scossa ma sollevata.

L’uomo è stato arrestato e, dopo la convalida, il reato è stato riqualificato in furto in abitazione aggravato con modalità fraudolente. Il processo è fissato per il 25 marzo. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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