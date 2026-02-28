Finti carabinieri portano via un chilo d’oro a un’anziana. Ma finiscono in manette. Ennesima truffa con la vittima che consegna spontaneamente il bottino.

Ancora una truffa ai danni degli anziani, ma questa volta il colpo è fallito grazie al senso civico di un cittadino e al tempestivo intervento dei veri carabinieri. Ed era un gran colpo: un chilo d’oro.

Nella mattinata del 26 febbraio una donna anziana residente in un centro vicino a Biella ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è presentato come “maresciallo dei carabinieri di Ivrea”. Il finto militare le ha spiegato che era necessario effettuare un controllo urgente sui gioielli custoditi in casa, perché sospettati di essere il provento di una rapina avvenuta il giorno precedente nella città eporediese.

Arriva in casa il “perito”

Fidandosi di chi si era qualificato come appartenente all’Arma, la donna ha raccolto i propri ori di famiglia in attesa dell’arrivo di un presunto “perito” incaricato della verifica. Poco dopo si è presentato un uomo che, dopo un rapido esame, ha sostenuto che si trattasse effettivamente dei preziosi rubati e che fosse necessario procedere al sequestro.

Per rendere tutto più credibile, ha fatto persino redigere alla vittima un falso verbale, prima di allontanarsi con il bottino.

I sospetti di un cittadino alla stazione

Il truffatore ha poi raggiunto un complice che lo attendeva alla stazione ferroviaria di Biella. Ma l’atteggiamento sospetto di quest’ultimo ha attirato l’attenzione di un cittadino, che ha avvisato i carabinieri.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i militari della sezione operativa di Biella, che hanno individuato il giovane e lo hanno tenuto sotto controllo fino all’arrivo del complice, apparso sorridente e ignaro di essere ormai sotto osservazione.

Salta fuori un chilo d’oro

I due sono stati bloccati e perquisiti: all’interno di uno zaino i militari hanno trovato oltre un chilo di gioielli e orologi in oro, risultando essere il provento della truffa appena consumata. Condotti in caserma, gli investigatori hanno ricostruito rapidamente i loro movimenti, riuscendo a risalire all’identità della vittima, che si è vista arrivare a casa i veri carabinieri e ha potuto tirare un sospiro di sollievo nel sapere di non aver perso i ricordi di una vita.

Per i due ventenni, entrambi residenti in provincia di Napoli, è scattato l’arresto con l’accusa di truffa aggravata. Su disposizione del pubblico ministero di turno alla procura di Biella, sono stati trasferiti in carcere in attesa della convalida.

