Fermi in autostrada perché la suocera si sente male: arriva un camion, muore 31enne. Il mezzo pesante ha urtato la vettura lungo la corsia di emergenza.

E’ morto il giorno del suo 31mo compleanno a seguito di un incidente la cui origine appare veramente una brutta beffa del destino. Nella tarda serata di ieri, venerdì 7 giugno, Luca Rubbi stava viaggiando lungo la A26 su un’auto condotta dalla suocera. Era sul sedile di dietro assieme al suo cane. Stavano viaggiando verso Gravellona Toce, luogo di residenza.

Al posto del passeggero c’era invece la fidanzata. Improvvisamente, la suocera spiega di sentirsi poco bene, e per evitare problemi preferisce accostare e fermarsi lungo la corsia di emergenza.

Ma mentre la Volkswagen Polo era ferma per vedere se la donna, una 61enne, si poteva riprendere, è arrivato un camion che ha urtato la vettura dal dietro. Per Luca il contraccolpo è stato troppo violento: ha cessato di vivere.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto gli operatori sanitari del 118 assieme alla polizia stradale di Romagnano e ai vigili del fuoco. La suocera e la fidanzata sono finiti in ospedale, il cane in una clinica veterinaria. Ma per Luca, che festeggiavia proprio ieri il compleanno numero 31, non c’è stato nulla da fare.

Avviata un’indagine per capire con precisione la dinamica dei fatti.

