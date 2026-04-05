Fiamme sul Lago Maggiore, evacuate alcune abitazioni. FOTO E VIDEO

Fiamme sul Lago Maggiore, evacuate alcune abitazioni. Incendio boschivo nella zona di Laveno, sarà una Pasqua di lavoro per vigili del fuoco e squadre Aib.

Fiamme sul Lago Maggiore, evacuate alcune abitazioni

Per tutta la notte le fiamme si sono specchiate sulle acque del Lago Maggiore. Non è ancora spento l’incendio boschivo divampato nel pomeriggio ieri, sabato 4 marzo, sulle alture di Laveno Mombello. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Laveno e Varese, insieme alla Protezione civile, alle squadre del Coav (Coordinamento antincendio volontari) e ai carabinieri forestali. Le operazioni si sono svolte in condizioni rese più delicate dalla presenza di vento, che ha favorito la propagazione delle fiamme.

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In azione anche l’elicottero

Fondamentale il contributo dell’elicottero regionale, impegnato in numerosi lanci d’acqua che hanno permesso di contenere il fronte più basso dell’incendio, successivamente spento. I lavori si sono quindi concentrati nelle aree più alte, lungo la cresta, dove il fuoco continua a essere monitorato.

Intorno alle 20, in via precauzionale, una famiglia è stata fatta allontanare dalla propria abitazione nella località Monteggia. Con il calare della sera sono state sospese le operazioni aeree, mentre le squadre a terra hanno proseguito per tutta la notte le attività di controllo e difesa delle abitazioni.

Evacuate altre case

Le fiamme, che avanzano lentamente, hanno ripreso vigore nelle ore serali nei pressi della zona di Sasso Fungo, a poca distanza dalle case più in alto. Per questo motivo, anche alcune abitazioni nella parte alta di Monteggia sono state evacuate a scopo precauzionale. Nelle prossime ore verrà pianificato il proseguimento delle operazioni di spegnimento e bonifica.

Certamente tra spegnimento e onifica, per gli operatori si prospetta una Pasqua di intenso lavoro.

Foto e video tratti da Laveno Mombello E Dintorni e da Natural Meteo

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