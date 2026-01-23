Fiamme sul lago di Viverone: brucia il tetto di una casa. LE FOTO

Fiamme sul lago di Viverone: brucia il tetto di una casa. I vigili del fuoco hanno evitato che il rogo divorasse tutta la struttura.

Fiamme sul lago di Viverone: brucia il tetto di una casa

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio, intorno alle 15.45, i vigili del fuoco del Comando di Biella sono intervenuti nel comune di Roppolo per un incendio che ha interessato il tetto di un edificio. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno reso necessario un rapido dispiegamento di mezzi e uomini per evitare che il rogo si estendesse ulteriormente alla struttura.

Più squadre al lavoro

Sul posto hanno inizaito a operare operando più squadre dei vigili del fuoco, con il supporto del distaccamento volontario di Santhià. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e si stanno concentrando sulla messa in sicurezza dell’area e sul contenimento dei danni, con particolare attenzione alla stabilità del tetto colpito dall’incendio.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno innescato il rogo. Fortunatamente, secondo quanto confermato dai soccorritori, non risultano persone coinvolte né feriti. La situazione è costantemente monitorata e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto.

