Fiamme nella notte, auto completamente distrutta. LE FOTO

Fiamme nella notte, auto completamente distrutta

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, lungo la strada provinciale 593 nel territorio comunale di Alice Castello, dove un’autovettura è stata completamente distrutta da un incendio. Per fortuna il conducente è riuscito a mettersi in salvo.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià, che hanno raggiunto rapidamente la zona segnalata.

Vettura carbonizzata

All’arrivo dei soccorritori, il veicolo era già interamente avvolto dalle fiamme. Il rogo aveva completamente interessato la carrozzeria e l’abitacolo, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare ulteriori rischi e per impedire che il fuoco potesse propagarsi nelle vicinanze.

I pompieri hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area, operando fino alla completa estinzione dei focolai residui. Le operazioni si sono concluse senza particolari criticità. Sul luogo dell’accaduto era presente anche una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti del caso e per la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

