Fiamme sulla provinciale: impatto tra due camion, uno era alimentato a gas

Lungo intervento dei vigili del fuoco e strada provinciale 11 tra Vercelle e Novara a seguito di un incidente accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 gennaio. E’ accaduto intorno alle 16, quando si sono scontrati due camion.

Nello scontro, uno dei due mezzi alimentato a Gnl (gas natale liquefatto) ha riportato il danneggiamento di uno dei due serbatoi.

La bonifica del serbatoio

Sul posto si sono portate squadre dei vigili del fuoco del comando di Vercelli, dei volontari di Santhià e le squadre del nucleo regionale Nbcr (acronimo di nucleare – biologico – chimico – radiologico), nonché ed il nucleo Travasi di Torino. Il territorio era quello del comune di Borgo Vercelli.

L’intervento è durato fino a sera inoltrata per la bonifica dei serbatoi mediante combustibile in torcia, mentre la Sp11 che collega Novara a Vercelli è chiusa al traffico. In pratica, si è dovuto far bruciare in modo controllato il combustile presente nel serbatoio.

Sul luogo dell’incidente anche gli operatori del 118, che hanno preso in carico un ferito (uno dei due conducenti), che è poi stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vercelli.

Sul posto sono presenti gli agenti di polizia di Vercelli. Ancora da determinare la dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità.