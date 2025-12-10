La Finanza vercellese sequestra beni illeciti per oltre 500mila euro. Nel mirino uno straniero, attualmente detenuto, ritenuto socialmente pericoloso.

La guardia di Finanza di Vercelli ha eseguito un importante sequestro di beni mobili nei confronti di un cittadino straniero attualmente detenuto, considerato dalle autorità un soggetto socialmente pericoloso. Il provvedimento, finalizzato alla confisca, è stato disposto dal tribunale di Torino su richiesta della procura della Repubblica di Vercelli.

Dalle indagini è emerso un quadro chiaro: il detenuto avrebbe accumulato nel tempo disponibilità economiche e patrimoniali del tutto sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli incrementi di patrimonio – stimati in oltre mezzo milione di euro – sarebbero compatibili con una sistematica attività delittuosa e non con entrate lecite. Un elemento che ha contribuito a rafforzare la necessità del sequestro preventivo.

Venti anni di controlli incrociati

L’attività della guardia di Finanza si è concentrata su un periodo di circa vent’anni, durante i quali sono stati analizzati conti correnti, movimentazioni bancarie e investimenti riconducibili all’uomo e ai suoi familiari.

Le verifiche hanno permesso di far emergere anche l’esistenza di attività economiche gestite in maniera occulta dal detenuto: esercizi commerciali formalmente intestati ad altre persone, compreso il coniuge, ma che di fatto sarebbero state dirette proprio dall’indagato.

Veicoli e beni sequestrati in un locale notturno

Tra i beni posti sotto sequestro figura una serie di veicoli, oltre a materiali e attrezzature individuati all’interno di un locale notturno di cui l’uomo aveva il controllo sostanziale. Il sequestro rappresenta un ulteriore tassello nel contrasto all’accumulazione illecita di ricchezze e nell’interruzione delle attività economiche ritenute funzionali alla pericolosità sociale del soggetto.

Le indagini proseguiranno per definire nel dettaglio l’origine dei capitali e ulteriori eventuali asset riconducibili all’indagato. Lo riporta Prima Vercelli.

