Follie all’ospedale: un uomo aggredisce i medici, un altro prende a testate un muro

Due interventi della polizia all’ospedale di Verbania per calmare altrettante persone che stavano dando in escandescenze. E’ accaduto nei giorni scorsi. Il primo intervento è stato messo in atto al pronto soccorso, dove un uomo durante gli accertamenti medici ha dato di matto, aggredendo fisicamente il personale sanitario. Uno degli operatori ha avuto lesioni apparentemente gravi, tant’è che ha annunciato la volontà di procedere penalmente. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

La persona, che vanta analoghe pregresse condotte violente, è stata immobilizzata e condotta al reparto di psichiatria per le cure del caso.

Capocciate contro il muro

Un secondo intervento è stato necessario, sempre nella stessa struttura sanitaria, a poca distanza dal primo. E’ accaduto quando un altro paziente, in stato di agitazione e aggressività, compiva atti di autolesionismo dando testate al muro.

Il soggetto veniva pertanto trattenuto al pronto soccorso e sottoposto a terapia farmacologica e consulenza psichiatrica.

L’intervento degli agenti della polizia di Stato ha consentito ai sanitari ed ai paramedici di riprendere con serenità, in entrambi gli episodi, le proprie attività all’interno del pronto soccorso.

