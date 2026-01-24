Frontale tra un’auto e un tir, muore un ragazzo di 20 anni. Il corpo del giovane è stato estratto dall’abitacolo ormai senza vita.

Frontale tra un’auto e un tir, muore un ragazzo di 20 anni

Tragico incidente stradale nella giornata giovedì 22 gennaio, lungo la strada statale 589 “dei Laghi di Avigliana” nel Cuneese, nel tratto che attraversa il territorio di Revello. Un violento impatto tra un’autovettura e un mezzo pesante è costato la vita a un giovane di 20 anni.

Il sinistro si è verificato nei pressi dell’abbazia di Staffarda. Per cause ancora da appurare, l’auto guidata dal ragazzo si è scontrata frontalmente con un Tir. Le conseguenze dell’impatto sono state drammatiche: il conducente della vettura, di origine albanese ma residente a Saluzzo, è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE: Auto esce di strada a Masserano: due giovani soccorsi e portati in ospedale

Nulla da fare per il ragazzo

Sul posto sono giunti tempestivamente anche i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello scontro si sono rivelate purtroppo fatali. Il decesso è stato constatato nonostante i tentativi di soccorso.

A causa dell’incidente, la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni obbligatorie sulla viabilità locale. Il personale Anas, insieme ai soccorritori e alle forze dell’ordine, ha lavorato a lungo per gestire l’emergenza, effettuare i rilievi necessari e consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza. La circolazione è stata riaperta solo dopo il completamento delle operazioni.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook