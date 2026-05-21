Grave incidente stradale l’altro pomeriggio all’altezza dello svincolo di viale Torricelli, lungo l’accesso alla tangenziale nord di Santhià. Intorno alle 16 un furgone e un’auto si sono scontrati frontalmente. Uno dei conducenti è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, mentre sono in corso gli accertamenti della polizia locale per chiarire la dinamica dell’impatto.

Violento impatto all’ingresso della tangenziale nord

L’incidente è avvenuto in uno dei punti più trafficati della viabilità della zona, causando rallentamenti e disagi alla circolazione. L’urto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e ha provocato danni pesanti sia all’auto sia al furgone coinvolti nello schianto.

I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto per prestare soccorso ai feriti. Uno dei conducenti ha riportato traumi molto seri ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono considerate critiche dai medici che lo hanno preso in carico.

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Vigili del fuoco e rilievi della polizia locale

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià. Al loro arrivo i feriti erano già stati accompagnati in ospedale dal personale sanitario intervenuto poco dopo l’allarme.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area interessata dal sinistro, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Nel frattempo la polizia locale ha avviato i rilievi per ricostruire le cause dello scontro frontale.

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