Seguici su

CronacaFuori zona

Frontale allo svincolo della tangenziale: un ferito è in condizioni critiche

Violento impatto tra un’auto e un furgone nel Vercellese: traffico rallentato e intervento dei soccorsi.

Pubblicato

25 minuti fa

il

Aggiungi Notizia Oggi.it come Fonte preferita su Google

Grave incidente stradale l’altro pomeriggio all’altezza dello svincolo di viale Torricelli, lungo l’accesso alla tangenziale nord di Santhià. Intorno alle 16 un furgone e un’auto si sono scontrati frontalmente. Uno dei conducenti è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, mentre sono in corso gli accertamenti della polizia locale per chiarire la dinamica dell’impatto.

Violento impatto all’ingresso della tangenziale nord

L’incidente è avvenuto in uno dei punti più trafficati della viabilità della zona, causando rallentamenti e disagi alla circolazione. L’urto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e ha provocato danni pesanti sia all’auto sia al furgone coinvolti nello schianto.

I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto per prestare soccorso ai feriti. Uno dei conducenti ha riportato traumi molto seri ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono considerate critiche dai medici che lo hanno preso in carico.
LEGGI ANCHE: Moto fuori strada verso Bielmonte: centauro finisce nel fossato

Vigili del fuoco e rilievi della polizia locale

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià. Al loro arrivo i feriti erano già stati accompagnati in ospedale dal personale sanitario intervenuto poco dopo l’allarme.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area interessata dal sinistro, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Nel frattempo la polizia locale ha avviato i rilievi per ricostruire le cause dello scontro frontale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *