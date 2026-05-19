Moto fuori strada verso Bielmonte: centauro finisce nel fossato

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 17 maggio a Valdilana, lungo la strada che porta a Bielmonte, nei pressi del piazzale dello Stavello. Un motociclista in sella a una Kawasaki è uscito di strada poco dopo le 18, terminando la corsa in un fossato a bordo carreggiata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i soccorritori.

Paura lungo la salita per Bielmonte

L’allarme è partito attraverso la centrale operativa del 118 di Novara dopo la segnalazione del sinistro autonomo. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo della moto mentre percorreva il tratto montano della provinciale.

L’impatto ha fatto finire il mezzo fuori carreggiata, in una zona laterale alla strada. Alcuni automobilisti in transito hanno notato la scena e dato l’allarme, permettendo l’arrivo rapido dei soccorsi nella zona dello Stavello.

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Il motociclista trasportato a Ponderano

I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul posto prima del trasferimento all’ospedale di Ponderano. Il motociclista è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e trasporto.

Fortunatamente le conseguenze dell’incidente si sono rivelate meno gravi del previsto. Gli accertamenti eseguiti dai medici hanno escluso fratture e traumi importanti: l’uomo ha riportato principalmente contusioni ed escoriazioni causate dalla caduta nel fossato.

Foto d’archivio

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