Frontale tra due auto: perdono la vita entrambi i conducenti

Un uomo di 67 anni e una donna di 46 hanno perso la vita l’altro giorno in un terribile scontro frontale avvenuto lungo la tangenziale sud di Alessandria. Il tragico evento ha avuto luogo nel primo pomeriggio nella zona di Cantalupo, quando due veicoli, una Fiat Punto e una Dacia Duster, si sono scontrati frontalmente.

L’uomo di 67 anniabitava a Milano, la donna 46enne era di Cassine. Secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo alla guida della Fiat Punto abbia tentato un sorpasso, senza tuttavia riuscire a rientrare nella sua corsia di marcia. Il violento impatto con la vettura della donna, proveniente dalla direzione opposta, ha portato alla tragedia. Una dinamica che comunque occorre ancora verificare.

L’azione del soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale dell’elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati in loco, la conducente della Dacia Duster non è riuscita a sopravvivere. Poco dopo, anche per l’uomo alla guida della Fiat Punto, i medici hanno dovuto constatare il decesso.

Le circostanze esatte che hanno portato allo scontro mortale sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma dalle prime ricostruzioni sembra che entrambe le vetture viaggiassero a una velocità considerevole prima dell’incidente. La dinamica dell’evento ha generato un impatto talmente violento da rendere necessaria l’intervento dei soccorritori per estrarre la donna intrappolata nelle lamiere della sua auto.

L’area circostante era stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e l’indagine delle forze dell’ordine.

