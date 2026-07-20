Fulmine blocca il treno Milano-Torino: ore di disagio al buio per centinaia di passeggeri

Un viaggio tra Milano e Torino si è trasformato in un incubo nella serata di sabato 18 luglio. Il Regionale veloce 2042, partito da Milano Centrale alle 21.15, è stato colpito da un fulmine poco dopo la partenza, rimanendo immobilizzato sui binari per oltre cinque ore. A bordo, centinaia di passeggeri sono rimasti al buio e senza aria condizionata fino all’arrivo dei soccorsi.

Ore di disagi sul convoglio

L’avaria elettrica provocata dal maltempo ha bloccato completamente il treno. I sistemi di sicurezza hanno impedito l’apertura di porte e finestrini, facendo salire rapidamente la temperatura all’interno delle carrozze e creando una situazione di forte disagio per i viaggiatori.

Con il passare delle ore si sono verificati malori e momenti di panico. Alcuni medici presenti tra i passeggeri hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei soccorsi, mentre il convoglio è rimasto fermo lungo la linea ferroviaria.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute le squadre della Protezione civile, che hanno distribuito acqua ai viaggiatori, insieme al personale ferroviario impegnato a ripristinare la situazione. Solo nella notte è stato possibile trasferire i passeggeri su un altro treno e far riprendere il viaggio verso Torino.

Il Regionale veloce 2042 ha infine raggiunto Torino Porta Nuova poco dopo le 2 del mattino, con oltre cinque ore di ritardo rispetto all’orario previsto. L’episodio è stato una delle principali conseguenze del violento nubifragio che ha colpito la Lombardia e parte del Nord Italia nella serata di sabato.

Foto d’archivio

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