Fulmine centra il cineteatro di Masserano: momenti di paura, danneggiato il tetto

Paura l’altro pomeriggio nel cuore di Masserano. Poco dopo le 15 un fulmine ha centrato l’antenna installata sul tetto del Cineteatro comunale, in pieno centro storico, a breve distanza dal Municipio e dal Palazzo dei Principi. Il forte boato è stato avvertito in gran parte del paese, richiamando l’attenzione dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella insieme al sindaco Andrea Mazzone.

Boato avvertito in tutto il paese

L’improvviso temporale ha provocato attimi di forte apprensione tra i cittadini. Il rumore causato dalla scarica elettrica è stato percepito anche a diversi chilometri di distanza, spingendo molte persone ad affacciarsi in strada per capire che cosa fosse accaduto.

L’episodio si è verificato in una delle aree più frequentate del borgo. La presenza del fulmine sopra il tetto del Cineteatro comunale ha fatto temere possibili danni più gravi, ma fortunatamente non si registrano feriti né conseguenze alle persone presenti nella zona.

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Intervento con autoscala sul tetto

I vigili del fuoco hanno raggiunto la parte alta dell’edificio grazie all’autoscala, effettuando un controllo accurato della copertura. Durante le verifiche sono state trovate alcune tegole danneggiate e frammenti di cocci caduti vicino all’antenna colpita dalla scarica.

Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza della struttura, evitando ulteriori rischi per passanti e residenti. Presente durante l’intervento anche il sindaco Andrea Mazzone, che ha seguito da vicino tutte le fasi del sopralluogo tecnico.

Disagi temporanei alla connessione

Dopo il violento episodio si sono registrati problemi alla linea Internet in parte del centro abitato. I disservizi, comparsi subito dopo il temporale, sono stati però risolti nel giro di poco tempo con il progressivo ritorno alla normalità.

Foto redazione

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