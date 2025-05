Fulmini sul Biellese: allarme in tribunale, colpita la stazione di Cossato. Il breve temporale di ieri pomeriggio ha bloccato il treno dei pendolari.

Un temporale breve, ma nel pomeriggio di ieri i fulmini hanno provocato disagi nel Biellese. Almeno due gli episodi degni di nota: il primo è accaduto al traibunale di Biella, dove la scarica di un fulmine ha provocato l’attivazione dell’allarme antincendio. Nello stabile sono suonati gli allarme, e come da protocollo tutto il personale è stato evacuato.

Subito sono partiti i vigili del fuoco, che in pochi minuti hanno raggiunto la palazzina. Ma ben presto hanno potuto constatare che si tratatva di un falso allarme, generato appunto da un malfunzionamento dell’impianto di allarme. Alla fine, fatte tutte le verifiche del caso, al personale è stato dato il via libera per il rientro negli uffici.

Fulmine ferma il treno dei pendolari

Il secondo episodio è avventuo alla stazione ferroviaria di Cossato, dove il fulmine ha colpito gli apparati elettrici del sistema, mettendolo temporaneamente fuori uso. Ne hanno fatto le spese i pendolari e gli studenti diretti a Biella con il treno in arrivo da Novara: il convoglio è infatti rimasto a lunfo fermo sui binari, in attesa che la situazione si normalizzasse.

