Fulmine colpisce Romagnano, blackout nella zona ex Maneggio. Ieri la scarica ha danneggiato una cabina dell’Enel, provocando disagi nella zona.

Sono dovuti intervenire i tecnici dell’Enel per ripristinare la rete elettrica nel pomeriggio di ieri, sabato 24 febbraio, a Romagnano. Questo perché un fulmine si è scaricato in zona colpendo una delle centraline di distribuzione.

E’ la stessa amministrazione comunale sulla propria pagina social a dare conto dell’eccaduto. «Nel pomeriggio un fortissimo fulmine è caduto in paese e ha colpito una cabina provocando danni al semaforo nella zona dell’ex Maneggio e all’illuminazione della zona. Il sottopasso della ferrovia è stato chiuso e sul posto sono già intervenuti i tecnici Enel oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani. Anche l’azienda che gestisce gli impianti dell’illuminazione pubblica è stata avvertita in quanto alcune vie limitrofe sono al buio».

La situazione è poi tornata alla normalità

Un’ondata di maltempo

Di certo la giornata di ieri è stata caratterizzata dal maltempo che ha portato anche grandine (o pioggia gelata) e un deciso abbassamento delle temperature. Per la giornata di oggi, domenica 25 febbraio, è previsto tempo per lo più nuvoloso, mentre per domani sono previste piogge pressoché continue e nevicate nei centri di montagna.