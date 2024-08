Furgone piomba sul cantiere in autostrada: morto il conducente, ferito un operaio. Drammatico incidente durante un intervento di manutenzione.

Furgone piomba sul cantiere in autostrada: morto il conducente, ferito un operaio

Un morto e un ferito grave: è il bilancio di un incidente avvenuto nella giornata di ieri, martedì 27 agosto, lungo l’autostrada A7 Milano-Genova, in provincia di Alessandria. E’ accaduto che un furgone che viaggiava in direzione Genova è piombato su un cantiere in allestimento lungo la careggiata. Non è escluso che il conducente possa avere avuto un malore, e per questo sia finito per uscire sulla sua destra.

Il fatto è accaduto tra le uscite di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Genova Sampierdarena e i vigili del fuoco di Novi Ligure, oltre agli operatori del 118.

LEGGI ANCHE: Incidente stradale sulla A26: una persona prigioniera dalle lamiere

Morto il conducente del furgone

Il furgone ha impattato violentemete un Daily Iveco di un’impresa che stava allestendo un cantiere. Nell’impatto, il mezzo del cantiere si è mosso in avanti travolgendo un operaio.

L’uomo che era alla guida del furgone è stato recuperato ormai senza vita dai soccorritori giunti sul posto. Si tratta di un 67enne residente a Genova. Ferito gravemente invece l’operaio investito, un 49enne. L’uomo ha avuto il bacino fratturato, ed è quindi stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale ad Alessandria.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook