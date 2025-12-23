Furgone in transito prende improvvisamente fuoco. I vigili del fuoco indagano sulle possibili cause del rogo.

Furgone in transito prende improvvisamente fuoco

Mattinata di disagi ieri, lunedì 22 dicembre, lungo la strada provinciale che attraversa Sandigliano, nel Biellese. Poco prima delle 8, un furgone in transito ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva via Gramsci, sprigionando una colonna di fumo ben visibile anche a distanza.

Il mezzo ha iniziato a bruciare proprio nel tratto centrale del paese, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Ancora non chiarite le cause dell’incendio

Presenti anche carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi. Per consentire le operazioni di spegnimento, la rimozione del veicolo distrutto e la pulizia della carreggiata, la provinciale è rimasta chiusa in quel tratto per oltre due ore, causando rallentamenti e code per numerosi automobilisti.

Non risultano al momento informazioni ufficiali sulle condizioni di eventuali persone coinvolte. Gli accertamenti sulle cause che hanno scatenato il rogo sono affidati ai vigili del fuoco. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

