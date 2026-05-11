Furto in abitazione a Brusnengo, i ladri entrano mentre il proprietario dorme

Un episodio di furto in abitazione a Brusnengo si è verificato ieri, domenica 10 maggio, intorno alle 12.30. A richiedere l’intervento dei carabinieri è stato il proprietario della casa, dopo essersi accorto che una finestra dell’immobile era stata lasciata aperta in modo anomalo.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno dell’abitazione forzando l’infisso. Il fatto sarebbe avvenuto mentre l’uomo si trovava in casa e stava dormendo, circostanza che potrebbe aver condizionato l’azione dei ladri.

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Nessun oggetto portato via

Una volta entrati nell’abitazione, i responsabili dello scasso non sarebbero riusciti a portare via nulla. L’ipotesi è che possano essersi accorti della presenza del proprietario e abbiano quindi deciso di allontanarsi rapidamente, evitando di proseguire nella ricerca di denaro o oggetti di valore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dal padrone di casa per verificare quanto accaduto e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’episodio. Restano in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.

Foto d’archivio