Seguici su

CronacaFuori zona

Furto in abitazione a Brusnengo, i ladri entrano mentre il proprietario dorme

Forzata una finestra, ma pare non sia stato portato via nulla.

Pubblicato

31 secondi fa

il

Aggiungi Notizia Oggi.it come Fonte preferita su Google

Un episodio di furto in abitazione a Brusnengo si è verificato ieri, domenica 10 maggio, intorno alle 12.30. A richiedere l’intervento dei carabinieri è stato il proprietario della casa, dopo essersi accorto che una finestra dell’immobile era stata lasciata aperta in modo anomalo.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno dell’abitazione forzando l’infisso. Il fatto sarebbe avvenuto mentre l’uomo si trovava in casa e stava dormendo, circostanza che potrebbe aver condizionato l’azione dei ladri.
LEGGI ANCHE: Ladri in azione a Grignasco: abitazioni messe a soqquadro

Nessun oggetto portato via

Una volta entrati nell’abitazione, i responsabili dello scasso non sarebbero riusciti a portare via nulla. L’ipotesi è che possano essersi accorti della presenza del proprietario e abbiano quindi deciso di allontanarsi rapidamente, evitando di proseguire nella ricerca di denaro o oggetti di valore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dal padrone di casa per verificare quanto accaduto e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’episodio. Restano in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.
Foto d’archivio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *