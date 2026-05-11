CronacaFuori zona
Furto in abitazione a Brusnengo, i ladri entrano mentre il proprietario dorme
Forzata una finestra, ma pare non sia stato portato via nulla.
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